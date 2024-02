Os latidos de um cachorro auxiliaram uma equipe de resgate a localizar sua tutora, uma mulher de 35 anos desaparecida em uma trilha em Honolulu, a capital do Havaí. No dia 15 de janeiro, pouco depois das 15h no horário local, o Corpo de Bombeiros de Honolulu recebeu uma chamada de emergência sobre uma pessoa desaparecida na trilha Lanipo (Mau?umae Ridge), dizem os bombeiros em comunicado.