O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, conversaram por telefone, nesta segunda-feira, 22, sobre as ofensivas dos Houthis a navios comerciais e de guerra no Mar Vermelho. A informação foi divulgada pela Casa Branca em comunicado, no qual se refere aos ataques como "apoiados pelo Irã".