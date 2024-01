O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um vídeo em suas redes sociais na noite deSTA terça-feira, 16, no qual afirma ser "a única pessoa que já derrotou Donald Trump". A publicação ocorreu um dia após a vitória de Trump nas primárias do partido Republicano no Estado americano de Iowa, com uma vantagem inédita de 30 pontos porcentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida Ron DeSantis.