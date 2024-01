O ataque com duas bombas que deixou dezenas de mortos no Irã, na quarta-feira, 3, é um dos mais mortíferos a atingir país desde a Revolução Islâmica de 1979. Pelo menos 84 pessoas que participavam de uma homenagem ao general Qassim Suleimani, assassinado num ataque com drone em 2020, morreram em decorrência dos bombardeios, que foram reivindicados pelo Estado Islâmico nesta quinta-feira, 4.