O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta pela primeira vez uma greve geral, nesta quarta-feira, 24, cerca de um mês e meio após assumir o poder, em 10 de dezembro. A paralisação foi convocada pela Central Geral de Trabalhadores (CGT), uma das principais confederações sindicais do país, e tem o apoio da oposição, contra as medidas de liberalização da economia e cortes de subsídios, entre outros pontos. Segundo o jornal Clarín, a mobilização nas ruas foi convocada para começar às 12h, com um ato às 15h (a hora local coincide com a de Brasília) diante do Congresso.