O governo do presidente Javier Milei anuncia, em comunicado neste sábado, 27, que o ministro de Infraestrutura da Argentina, Guillermo Ferraro, "apresentará sua renúncia nos próximos dias", por "razões pessoais". O texto diz que, com isso, se avançará no plano original de fundir essa pasta à de Economia, encabeçada por Luis Caputo.