O Irã, o Hezbollah e o grupo terrorista Hamas condenaram nesta sexta-feira, 12, o ataque dos Estados Unidos e do Reino Unido às posições rebeldes houthis do Iêmen. Os ataques mataram pelo menos cinco pessoas e feriram seis, de acordo com o grupo rebelde, que promete responder aos bombardeios da noite de quinta-feira, 11.