Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pediram na quinta-feira, 18, que a Suprema Corte coloque um fim rápido e decisivo aos esforços para expulsá-lo das eleições presidenciais de 2024 por causa de seus esforços para reverter o resultado das eleições de 2020. Trump deseja concorrer mais uma vez pelo Partido Republicano e venceu as primárias da legenda no Estado de Iowa.