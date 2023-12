Um vereador ucraniano detonou várias granadas nesta sexta-feira, 15, no interior da Câmara Municipal da cidade de Keretsk, na região da Transcarpátia, no oeste da Ucrânia, informou a Polícia Nacional Ucraniana nas suas redes sociais. Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas nas explosões, que foram registradas em vídeo. Clique aqui para assistir ao vídeo do ataque. As imagens são fortes.