Os venezuelanos aprovaram, em plebiscito realizado no domingo, 3, proposta do presidente Nicolás Maduro para a anexação de Essequibo, região rica em petróleo pertencente à vizinha Guiana, segundo anúncio do órgão eleitoral da Venezuela. Prevista para acabar às 18h locais de domingo (19h de Brasília), a votação foi prolongada em duas horas em meio a alegações da oposição venezuelana de baixa participação eleitoral.