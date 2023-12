Com o aumento das tensões entre a Venezuela e Guiana, disparadas nesta semana após Nicolás Maduro ameaçar com uma possível anexação do Essequibo, os ministros das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, e da Guiana, Hugh Todd, anunciaram nesta quarta-feira, 6, que ambos países irão manter "canais de comunicação" para tentar evitar a escalada do conflito.