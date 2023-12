Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, concordaram nesta quinta-feira, 14, em não utilizar a força "em nenhuma circunstância" para resolver a disputa territorial pela região de Essequibo, rica em petróleo. Os dois tiveram um encontro em Argyle, no arquipélago caribenho de São Vicente e Granadinas. O assessor especial para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, foi um dos interlocutores da reunião em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi emitida uma declaração conjunta com 11 tópicos.