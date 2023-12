A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estar "ansiosa para fazer progresso real" na relação com a China, durante encontro em Pequim com o presidente do país, Xi Jinping. Ela comentou que houve várias reuniões entre as equipes dos dois lados nos últimos meses, em temas como clima, comércio e digital, e também elogiou que o diálogo sobre direitos humanos tenha sido reaberto.