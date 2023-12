O Conselho e o Parlamento Europeu chegaram nesta quinta-feira, 14, a um acordo provisório sobre a diretiva relativa ao dever de sustentabilidade empresarial (CSDDD, na sigla em inglês), que visa reforçar a proteção do ambiente e dos direitos humanos na UE e a nível mundial. Em comunicado, o Conselho Europeu aponta que a diretiva sobre o dever de diligência estabelecerá obrigações para as grandes empresas relativas aos impactos adversos reais e potenciais sobre os direitos humanos e o ambiente, no que diz respeito às suas próprias operações, às das suas subsidiárias e às realizadas pelos seus parceiros comerciais.