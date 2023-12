A Comissão Europeia saudou hoje a adoção pelo Conselho Europeu de um décimo segunda pacote de sanções contra a Rússia, com foco em impor proibições adicionais de importação e exportação, combater a evasão de sanções e acabar com lacunas. Em comunicado, a Comissão aponta que, em particular, este pacote inclui listas adicionais de indivíduos e empresas russas - tais como a proibição da exportação de diamantes russos para a Europa - em estreita cooperação com os parceiros do G7.