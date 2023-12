O ex-presidente Donald Trump alterou a política comercial dos EUA durante o seu primeiro mandato, lançando uma guerra tarifária com a China e retirando-se de acordos comerciais com aliados próximos, da Europa ao Japão. Caso retorne à Casa Branca, Trump, que se autodenomina "Homem das Tarifas", tem acumulado um arsenal de medidas protecionistas para um potencial segundo mandato, preenchido principalmente com novos impostos sobre as importações provenientes da China e de outros países.