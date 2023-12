O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou hoje que a imigração no país está muito alta, e que adotará "medidas radicais" para derrubá-la. Em sua conta na rede social "X", o britânico disse que estas ações "garantirão que a imigração beneficie sempre o Reino Unido". As mudanças atingem e limitam inclusive a imigração legal ao país.