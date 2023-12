Um navio de guerra da Marinha Real abateu um suposto drone de ataque que tinha como alvo navios comerciais no Mar Vermelho, disse o secretário de defesa do Reino Unido, Grant Shapps. Segundo ele, o navio HMS Diamond disparou um míssil Sea Viper e destruiu um drone que estava "visando a navegação comercial". A ação noturna é a primeira vez que a Marinha Real abate um alvo aéreo desde a Guerra do Golfo de 1991.