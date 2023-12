Um reator de água leve (LWR, na sigla em inglês) do principal complexo nuclear da Coreia do Norte provavelmente estará operando no próximo verão, segundo o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Wonsik. A estimativa do funcionamento do reator ocorre em meio a suspeitas de que a Coreia do Norte possa usá-lo como uma nova fonte de material físsil para armas nucleares.