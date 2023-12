O presidente russo, Vladimir Putin, visitou os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira antes de partir para a Arábia Saudita em uma viagem relâmpago de um dia com o objetivo de aumentar o perfil de Moscou como um mediador de poder no Oriente Médio, mesmo enquanto sua guerra continua na Ucrânia. Putin desembarcou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que acolhe as conversações climáticas COP28 das Nações Unidas.