Milhares de pessoas desafiaram nesta quarta, 20, a proibição de fechar as ruas na Argentina. Com forte aparato policial, no entanto, a adesão à primeira manifestação contra o presidente Javier Milei foi menor que a esperada. O protesto se dispersou às 18 horas, após a leitura da declaração dos movimentos sociais contra o "Plano Motosserra", em referência ao símbolo da campanha do libertário, que propõe um forte ajuste fiscal contra a crise.