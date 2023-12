O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou nesta segunda-feira, 11, que planeja tomar "medidas apropriadas" em relação ao escândalo cada vez maior de fundos secretos do seu partido no governo. Kishida disse a repórteres que está ciente da crescente desconfiança do público em relação aos casos de corrupção na arrecadação de fundos de campanha e que leva o assunto a sério, reconhecendo que há uma investigação em aberto após uma denúncia criminal.