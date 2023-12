Pela segunda vez em quatro anos, os chilenos rejeitaram uma nova Constituição. Desde 2019, o país tenta alterar a Carta outorgada na ditadura de Augusto Pinochet, em 1980. A primeira tentativa fracassou, em 2020, por ser muito identificada com as pautas da esquerda. Neste domingo, 17, a população recusou uma versão mais conservadora, com 56% contra e 44% a favor.