O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) informou que o governo brasileiro efetivou até esta quarta-feira, 6, o pagamento de cerca de R$ 3,8 bilhões em dívidas com organismos internacionais. Do total, R$ 2,4 bilhões são passivos de exercícios anteriores, e outros R$ 1,4 bi relativos ao exercício de 2023, divulgou a pasta, em nota.