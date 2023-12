A descoberta de petróleo transformou a Guiana no país mais rico da América do Sul. A renda per capita, corrigida pela paridade de poder de compra, ultrapassa US$ 40 mil, quase igual à de Portugal, segundo o FMI. O PIB cresceu 63%, em 2022, e a previsão é de aumentar 38% este ano. Mas a bonança ainda não chegou à maioria da população. O índice de desenvolvimento humano (IDH), de acordo com a ONU, é pior que o de Paraguai e Equador.