Um funcionário do governo paraguaio, chefe de gabinete do Ministério da Agricultura e Pecuária, foi destituído após ser revelado que ele assinou um convênio com os "Estados Unidos de Kailasa", um país inexistente. Arnaldo Chamorro, um engenheiro agrônomo, chegou a realizar reuniões com um suposto representante do país falso - um guru indiano fugitivo, que já enganou várias outras autoridades.