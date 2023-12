A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, avalia que o mundo não enfrenta um recuo generalizado da globalização, mas alerta que o eventual aprofundamento da fragmentação do comércio global em blocos opostos poderia deflagrar uma nova Guerra Fria. Em discurso durante o Congresso da Associação Econômica Internacional, na Colômbia, Gopinath advertiu que os custos dessa realidade seriam enormes, potencialmente maiores que os verificados durante o fenômeno geopolítico que contrapôs Estados Unidos e União Soviética no Século XX.