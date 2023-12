Os advogados do ex-presidente Donald Trump pediram na noite do sábado, 23, a um tribunal federal de apelações que rejeitasse o caso federal de que ele tentou ilegalmente desfazer sua derrota nas eleições de novembro de 2020. A defesa reiterou seu argumento de que esses esforços se enquadravam no âmbito de suas funções oficiais como presidente.