O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou nesta quarta-feira, 13, planos para substituir alguns dos seus ministros de gabinete para responder às críticas públicas e à desconfiança sobre o crescente escândalo dos fundos secretos do seu partido no governo, que abalou o seu controle do poder. O escândalo envolve principalmente a maior e mais poderosa facção do Partido Liberal Democrata, anteriormente liderada pelo ex-primeiro-ministro assassinado, Shinzo Abe.