O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira, 20, que o país continuará a guerra até o fim, que considera que ocorra quando o Hamas seja eliminado, classificando este cenário como uma vitória. Em pronunciamento, o dirigente disse: "quem pensa que vamos parar não está ligado à realidade. Não deixaremos de lutar até atingir todos os objetivos que estabelecemos: a eliminação do Hamas, a libertação dos nossos reféns e a remoção da ameaça de Gaza". Netanyahu afirmou ainda: "estamos atacando o Hamas com fogo. Em todos os lugares, inclusive hoje. Também atacamos seus assistentes de perto e de longe. Todos os terroristas do Hamas, do primeiro ao último, são mortais. Eles têm apenas duas opções: render-se ou morrer".