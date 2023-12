O investidor bilionário Nelson Peltz renunciou ao seu posto no Simon Wiesenthal Center depois que a organização judaica pediu que pessoas não comprem sorvete Ben & Jerry's. Peltz, que é membro do conselho da Unilever, controladora da Ben & Jerry's, deixou o cargo em 12 de dezembro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Sua empresa, Trian Fund Management, é acionista da Unilever.