Porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adoni afirmou nesta quarta-feira, 13, que o corte de subsídios anunciado na terça-feira, 12, pelo ministro da Economia, Luis Caputo, começa a valer em 1º de janeiro. Durante entrevista coletiva, Adoni reafirmou no período da manhã desta quarta a necessidade de medidas, para tentar equilibrar as contas públicas.