Um míssil balístico disparado de território controlado pelos rebeldes no Iêmen atingiu um navio cargueiro de bandeira liberiana nesta sexta-feira (15) no Mar Vermelho, perto do Estreito de Bab el-Mandeb, incendiando a embarcação, disse um oficial de defesa dos EUA. O oficial identificou o navio como MSC Palatium III e disse que não está claro se alguém ficou ferido no ataque.