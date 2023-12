O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou, em entrevista ao canal de televisão argentino TN, que o pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional, no valor de US$ 912 milhões, deverá ser quitado até o seu prazo, dia 21 de dezembro. Os recursos para acertar o compromisso foram acertados em um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).