O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou em seu discurso de posse que "nenhum governo recebeu uma situação do que estamos recebendo", mencionando que o kirchnerismo no começo dizia ter superávits recordes e hoje deixa déficits de 17% do PIB. "Ao mesmo tempo, desses 17% do PIB, 15% correspondem ao déficit consolidado entre o Tesouro e o Banco Central, portanto não há solução viável sem que ataque déficit fiscal", afirmou.