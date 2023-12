O Banco Central da Argentina, agora sob o comando do presidente Javier Milei, limitou nesta segunda-feira, 11, operações com câmbio no país, depois de o governo adiar para a terça-feira, 12, as suas primeiras medidas econômicas. Chamado na imprensa argentina de "feriado bancário virtual", a medida condiciona à aprovação da direção do BC as operações com moeda americana no dia de hoje.