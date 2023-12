O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que "obviamente" pretende convocar uma consulta popular, caso o Congresso não aprove o pacote de medidas que ele lançou por meio de Decretos de Necessidade e Urgência (DNU), instrumento similar às medidas provisórias brasileiras. "Por que o Congresso se coloca contra algo que faz bem as pessoas?", questionou o político, que tem minoria nas duas Casas do Legislativo. As declarações foram dadas em entrevista ao canal a cabo La Nación+.