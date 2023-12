O ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira disse que espera assinar o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia "muito em breve". O fim da negociação que se arrasta há duas décadas era esperado para esta semana, durante a Cúpula do Rio de Janeiro, mas a troca de governo na Argentina, marcada para domingo, 10, travou a conclusão.