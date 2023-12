A marinha do Irã acrescentou, neste domingo, 24, mísseis de cruzeiro sofisticados produzidos internamente ao seu arsenal, informou a TV estatal. Os mísseis de cruzeiro Talaeieh e Nasir chegaram a uma base naval próxima ao Oceano Índico, no porto de Konarak, no sul do Irã, cerca de 1.400 quilômetros a sudeste da capital, Teerã.