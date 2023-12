O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a abertura da Sessão Conjunta das Trilhas de Sherpas e de Finanças do G20 para pedir um cessar-fogo do conflito entre o grupo Hamas e Israel. De acordo com ele, o Brasil "segue de luto" com a guerra e cobrou da comunidade internacional a criação de dois Estados, Israel e Palestina, que vivam em segurança.