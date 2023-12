A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse há pouco que, apesar de considerar legítima a reação de Israel aos ataques terroristas do Hamas, a maneira como isso é feito importa. "Nós apoiamos os objetivos militares legítimos de Israel para eliminar a ameaça do Hamas, mas leis internacionais precisam ser respeitadas", disse, acrescentando que imagens de civis atacados na Faixa de Gaza nas últimas semanas são "devastadoras" e que muitos inocentes palestinos já morreram no conflito.