Forças israelenses expandiram suas operações militares na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, intensificando esforços para matar a liderança do Hamas, agravando a situação de crise humanitária no enclave palestino. Enquanto isso, agências de ajuda internacionais alertam que as áreas para as quais os palestinos foram orientados por Israel a se deslocar estão cada vez mais lotadas e com poucos recursos.