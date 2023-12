O governo de Israel elevou hoje para nível 2 seu alerta de ameaça para países da América do Sul, incluindo o Brasil e a Argentina. Segundo comunicado do Conselho de Segurança Nacional do país, o movimento ocorre com a recomendação de exercer maior precaução por parte dos viajantes israelenses a estes territórios. Na mesma comunicação, o governo elevou também o risco de ameaça para países da Europa Ocidental, incluindo Reino Unido, França e Alemanha, bem como a Austrália e Rússia.