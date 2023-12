Dezenas de veículos militares israelenses cruzaram o sul da Faixa de Gaza, e operam nas proximidades da cidade de Khan Younis, a maior cidade do sul de Gaza, segundo novas imagens de satélite divulgadas pelo jornal The New York Times que foram vistas na segunda-feira, 4, sinalizando o início esperado de uma nova fase da guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas no enclave palestino.