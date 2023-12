O exército de Israel ordenou neste domingo a evacuação de novas áreas em torno da segunda maior cidade da Faixa de Gaza, Khan Yunis. Os moradores relataram que o exército distribuiu panfletos dizendo para que as pessoas se deslocassem para o sul, em Rafah, ou para uma área costeira no sudoeste. "A cidade de Khan Yunis é uma zona de combate perigosa", informavam os comunicados. Isso ocorre à medida que os israelenses deslocam sua ofensiva para a metade sul do território, onde alegam que há líderes do Hamas escondidos.