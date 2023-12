O grupo armado Houthi do Iêmen afirmou nesta segunda, 18, que suas forças garantem que todos os navios que se dirigem a portos da região e do mundo, exceto os israelenses, estarão seguros e que devem manter os dispositivos de identificação abertos. Em sua conta na rede social "X", o porta-voz da ala militar da milícia, Yahya Sare'e, fez as afirmações após ataques do grupo no Mar Vermelho, o que levou temores sobre o trânsito de navios na região, incluindo a alteração de rotas.