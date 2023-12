O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que o país está com problemas em diferentes frentes, como educação (só 16% das crianças se formam na escola no tempo certo), saúde (argentinos não tem acesso à saúde básica) e militar (forças de segurança foram abandonadas durante décadas). Contudo, neste domingo, 10, o chefe do Executivo diz que a Argentina volta a abraçar as ideias de liberdade, na definição do liberalismo, em direção à prosperidade.