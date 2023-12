A Venezuela reagiu nesta quarta, 6, às declarações do presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, que na noite de terça-feira, 5, pediu ajuda dos EUA para se defender das tentativas do regime chavista de anexar a região do Essequibo. Em comunicado, o governo venezuelano disse que a presença militar americana na área reivindicada representa uma "ameaça".