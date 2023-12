O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri disse nesta segunda-feira, 11, que o governo de Alberto Fernández, que passou no domingo (10) o cargo ao atual presidente Javier Milei, foi o "pior da história" do país. Durante fórum promovido na capital paulista pela XP, Macri considerou que nenhum outro governo gerou tanta pobreza na Argentina. Ele também apontou avanço do narcotráfico nos quatro anos de Fernández na Casa Rosada.