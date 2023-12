O presidente da França, Emmanuel Macron, usou as redes sociais para condenar o que chamou de "ataque terrorista", que deixou uma pessoa morta e mais duas feridas em Paris, no sábado (2). "Envio todas as minhas condolências à família e aos entes queridos do cidadão alemão que morreu esta noite durante o ataque terrorista em Paris e penso com emoção nas pessoas atualmente feridas e sob cuidados", escreveu Macron.